Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Hämmerli : "5 enfants à la ferme"

Cette année encore, la famille Hämmerli a choisi de nous partager ses aventures. Nichés en plein cœur de la montagne, Aïda, Emile et leurs 5 enfants doivent désormais s’habituer à leur nouvelle vie à 7. Mais il semblerait que l’adaptation soit plus difficile que prévu, car Warren, 2 ans, est bien décidé à embêter ses sœurs et ses parents. Réussiront ils à trouver le chemin du bonheur ? Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 10.