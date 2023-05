Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Julien : Supermaman de 6 enfants

Chez les Julien, le quotidien de Marie, la maman, est bien loin des habitudes des mamans classiques. À la tête d’une famille de 6 enfants, cette maman solo de 38 ans jongle d’une main de maître entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle bien atypique. En effet, après son divorce, la vie de Marie a complètement changé, désormais l’épanouissement est sa priorité. La jeune maman s’est reconvertie et exerce le métier de couvreuse depuis plusieurs années. Elle est également pompier volontaire et pratique le football dans l’équipe qu’elle a fondé. Aujourd’hui Marie espère que ses enfants pourront s’épanouir comme elle le fait jour après jour. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 14.