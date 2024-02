Familles nombreuses : la vie en XXL : Famille Philippe La maîtresse a 5 enfants

Chloé et Thomas sont les parents de Manoah, Côme, les jumeaux Marin et Aubin et la petite dernière Albane. Chez eux, tout est millimétré pour rentrer dans le timing. Les enfants ont de règle à suivre et à respecter. Pour eux, il est nécessaire d'avoir une organisation millimétrée. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 01.

