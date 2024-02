Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Romero : 5 enfants, la vie est belle

Souad et Marion sont toujours dans l'aventure ! Ils vivent toujours avec leurs 5 enfants et cette année, ils préparent un évènement important ! La famille Romero préparent l'anniversaire de Kezia qui fête ses 18 ans. Et chez les Romero la fête, c'est un sujet très sérieux. Souad et Mario comptent bien mettre des étoiles dans les yeux de leur fille. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 02.

En savoir plus sur Famille Romero