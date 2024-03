Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Tuzzoli : 7 enfants et des galères

Ludovica et Grégory, les parents de la famille Tuzzoli sont de retour à l'écran ! Fraîchement mariés, les amoureux sont toujours à la tête d'une famille nombreuse recomposée de 7 enfants. Cette année, grosse nouveauté : ils emménagent dans une maison mieux adaptée à la taille de leur tribu ! Déménagement, installation et décoration, nous allons suivre leur vie dans ce nouveau logement. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Episode 23.

