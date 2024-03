Familles nombreuses : la vie en XXL - La compétition de skate régionale pour la famille Cortez !

C'est l'heure de la compétition régionale pour les fils de la famille Cortez. Les trois plus jeunes s'apprêtent à skater devant un parterre de juges et des candidats avec un haut niveau ! Malgré leur préparation en amont, les garçons sont stressés et intimidés... Alors, réussiront-ils à se qualifier pour espérer participer à la compétition nationale ? Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 13.

