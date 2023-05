Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Baudrand : "5 ados, des triplées et 1 mariage"

La famille Baudrand revient avec plein de projets ! En plus de Brice Lina, Julia, Lohan, Maé, Grace, Molly et Jade, ils préparent maintenant leur mariage ! Ouverture de bal, cérémonie, robes... Rien est prêt et tout est à faire ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 01.