Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Benaïssa : "Un 5ème enfant à 42 ans"

La famille Benaïssa rejoint l'aventure ! Vanessa est auxiliaire de puériculture et Akim est commercial. Ils sont ensemble depuis 22 ans et sont les parents d'Yliès, Nélia, Soheyl et Kamyl. Dans quelques semaines, la famille va s'agrandir ! Les parents ne veulent pas savoir le sexe du bébé, mais les enfants n'ont qu'une hâte : savoir s'ils vont avoir une petite sœur ou un petit frère ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 01.