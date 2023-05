Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Blois : "9 enfants et enfin proprios"

Les Blois font déjà parti de la famille, mais ils sont de retour tous ensemble ! Diana et Gérôme vivent toujours avec Ilona, Ethan, Lola, Sarah, Louane et Juliette pendant qu'Anaïs, Clara et Mathéo vivent leur vie d'adulte. Aujourd'hui c'est un grand jour pour la famille qui devient propriétaire ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 01.