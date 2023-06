Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Blond-Pinart : « 3 + Quad = 7 »

Une nouvelle tribu fait ses premiers pas dans Familles Nombreuses, la vie XXL : les Blond-Pinard. Flavie, 28 ans et Maverick 29 ans, sont les heureux parents de 3 garçons : Maylon, Djegan et Lovan. Et bientôt, la famille va une nouvelle fois s’agrandir avec non pas 1 mais 4 bébés. En effet, Flavie est enceinte de quadruplés, une véritable surprise pour les parents qui souhaitaient faire un quatrième enfant et qui se retrouvent avec une famille XXL. Les changements vont être nombreux pour la tribu : logement, voiture... car tout va être multiplié par 4.