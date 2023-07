Familles nombreuses : la vie en XXL - La Famille Boibessot : "7 enfants, quel bonheur !"

Audrey et Hervé Boibessot et leurs 7 enfants sont de retour pour de nouvelles aventures en famille ! Un an après l’ouverture de leur boutique, les revenus ne sont pas suffisants pour en vivre intégralement et Audrey et sa famille ont dû faire de nombreux sacrifices. Pour subvenir aux besoins de sa tribu, la jeune maman a alors décidé de prendre un second emploi en tant que conseillère culinaire.