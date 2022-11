Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Boibessot prépare l'arrivée du petit dernier !

La famille Boibessot revient ! Audrey et Hervé préparent l'arrivée du petit dernier. Il rejoindra Mayeul 8 ans, Camille 6 ans, Ebbane 5 ans, Pia 3 ans et demi, Foucauld 2 ans et demi et Hildegarde 1 an. Mais il ne faut pas oublier leur concept store qu'ils ont ouvert il y a peu. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 08.