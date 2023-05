Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Cail : "6 enfants à 100 à l'heure !"

Cette année, une nouvelle famille a choisi de nous partager son quotidien : les Cail. Issus de familles nombreuses, Marie-Caroline et Guillaume sont eux aussi à la tête d’une tribu de 6 enfants qui les comble bonheur. Pourtant, il y a un an, la jeune maman a vécu un drame. Alors qu’elle venait de donner naissance à Basile, le petit dernier, Marie-Caroline a été victime d’une embolie pulmonaire la plongeant dans le coma. Une véritable épreuve qui leur a permis de grandir et de s’unir face à l’adversité en profitant de chaque instant. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 02.