Familles nombreuses : la vie en XXL - La Famille Colas est de retour !

La Famille Colas revient avec une nouvelle aventure. Delphine photographe et Olivier qui travaille dans les transports. Leurs enfants Séléna 17 ans, Gabriel 14 ans, Paul 9 ans Louise 7 ans et Alba 1 an sont tous unis, mais cette année Séléna va partir étudier 1 an aux États-Unis. C'est une étape compliquée pour Delphine sa maman, mais elle est fière d'elle. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 01.