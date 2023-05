Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Jean Zéphirin : "9ème bébé en route !"

Raoudha et Stéphane Jean Zéphirin sont de retour avec leurs enfants Maël, Deynis, Timéo, Emma, Lyla-Rose, Maloé, Rubenn, Léandre et bientôt un neuvième bébé ! Mais les enfants ne sont pas encore au courant. Ils profitent d'une sortie en famille pour annoncer la grossesse de Raoudha. Cette fois plus de blague avec un faux cadeau. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 01.