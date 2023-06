Familles nombreuses : la vie en XXL - La Famille Provenchère : "Les surprises de la vie"

Laetitia Provenchère et ses enfants sont de retour pour de nouvelles aventures ! Et ils n’arrivent pas seuls, il y a quelques mois cette maman solo a fait la rencontre de Tony, qui est devenu son compagnon et le papa de cœur de Nolann, Lyna, Noelya et Emmy. Aujourd’hui Laetitia souhaite aller de l’avant et construire une nouvelle famille recomposée dans laquelle ils pourront tous s’épanouir. Extrait Familles Nombreuses, la vie en XXL - Saison 07 Episode 35.