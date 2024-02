Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Romero arrive à la montagne

Souad est excitée ! En effet, la famille Romero arrive à la montagne, ils sont de vivre des vacances en famille. Cette année la famille est même partie avec des amis ! C'est officiel la famille Romero peut enfin profiter des vacances au ski ! Et avec les Romero quand on arrive en vacances, c'est le défilé des valises qui commence. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 99.

