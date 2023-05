Familles nombreuses : la vie en XXL - La famille Tuzzoli : "Son ex, nos 7 enfants et moi"

Après les Bénaïssa et les Cail, c’est à la famille Tuzzoli de faire son entrée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. Ludovica est la maman de 3 enfants et Grégory le papa de 3 autres enfants, ensemble, ils sont les heureux parents du petit Nino qui a 1 an. Dans quelques semaines, le couple va se marier avec pour témoin Aurélie, la meilleure amie de Ludovica qui est également l’ex-femme de Grégory et la mère de ses 3 premiers enfants. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 02.