Familles nombreuses : la vie en XXL - La guerre est déclarée chez les Gonzalez

Aujourd'hui, Franck et Mélanie Gonzalez célèbrent le baptême de leurs deux derniers enfants : Cléo et Marceau. Pour cette occasion, la maman a tout prévu pour s'amuser en famille et il est maintenant du laser-game. Une activité qui plait aux enfants mais surtout aux parents. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 105.