Familles nombreuses : la vie en XXL - La virée shopping des Esposito

C'est l'heure du shopping pour les Esposito ! Toute la famille part en voiture dans un centre commercial pour renouveler la garde-robe de chaque enfant. Le budget s'élève à 1000 euros, vêtements et chaussures compris ! Malheureusement, le montant va être vite dépassé, et la virée shopping sera écourtée. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL

