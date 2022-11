Familles nombreuses : la vie en XXL - Laëtita Provenchère et ses enfants sont de retour !

Laëtitia Provenchère est aussi de retour avec Nolann 3 ans, Emmy, Noëlya et Lyna 1 an. Toute la vie de Laëtitia tourne autour de ses enfants. Aujourd'hui, s'occuper des triplées, c'est beaucoup plus simple. Elle a aussi avancé dans sa vie de femme sans tourner la page mais en continuant de vivre sa vie. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 01.