Familles nombreuses : la vie en XXL - L'anniversaire surprise de Kezia

Pour ses dix-huit ans, la famille Romero a organisé un anniversaire surprise pour Kezia ! Après un départ en limousine, la jeune femme arrive au lieu de cérémonie rempli par toute sa famille et ses amis. L'ambiance est à son comble et les surpises s'enchaînent ! C'est une surprise réussie qui émeut énormément la jeune Romero. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL

