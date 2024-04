Familles nombreuses : la vie en XXL - L'association " Un cœur XXL" de Souad

Souad organise une distribution de nourriture dans le cadre de son association "Un cœur XXL". Grâce au soutien des bénévoles mais aussi et surtout de ses enfants, elle organise un vendredi sur deux une donation de repas pour les plus démunis. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 41.

