Familles nombreuses : la vie en XXL - Le déménagement des Tuzzoli

C'est l'heure du déménagement pour la famille Tuzzoli, et c'est Ludovica et Grégory qui mettent la main à la pâte. En effet, qui dit famille nombreuse dit petit budget, c'est donc sans déménageurs que le couple s'occupe de vider l'appartement avec l'aide d'Aurélie, l'ex de Grégory et la meilleure amie de Ludovica. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 36.

