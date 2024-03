Familles nombreuses : la vie en XXL - Le pique-nique de l'enfer !

C'est les vacances chez les Romero ! Souad décide donc de partir faire un pique-nique en pleine nature. Une fois arrivée, la famille enchaine les changements de place. Entre les chiens et les insectes, rien ne va plus ! Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Episode 22

