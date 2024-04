Familles nombreuses : la vie en XXL - Les jumeaux Philippe montent sur des ânes

Cet après-midi, les parents Philippe, Chloé et Thomas, amènent Albane et les jumeaux dans une asinerie. Le programme du jour ? Se balader sur le dos des ânes ! Une activité atypique qui semble beaucoup plaire aux garçons. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 40.

