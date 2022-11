Familles nombreuses : la vie en XXL - Les Romero et leur sens de la fête sont de retour !

Souad 37 ans et Mario 39 ans Romero sont aussi de retour ! Ils sont toujours les parents de Rachel 20 ans, Laïna 7 ans, Kezia 17 ans, Mario 13 ans et Isac 5 ans. Cette année ils vont fêter les 40 ans de Mario, mais avant ça ils vont découvrir Paris pour la première fois en famille ! La découverte de la capital est compliquée, mais en famille tout est toujours plus simple. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 02.