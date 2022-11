Familles nombreuses : la vie en XXL - Nasser, Hajar et les quads Bambara sont de retour !

La famille Bamabra est de retour dans l'aventure Familles nombreuses. Rofrane, Nasser et Hajar, Noor, Kheïry et Chemsy ont surpassé une épreuve très difficile. Heureusement, maintenant tout va bien et ils profitent de tous leurs moments avec les quads. Maintenant, ils sont plus confiants et plus sereins pour sortir en famille. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 01.