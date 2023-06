Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Esposito : Nos 5 enfants, notre revanche

La famille Esposito rejoint le casting de Familles Nombreuses, la vie en XXL. Originaire de Monaco, Olivier et Tiffanie sont les heureux parents de 5 enfants : les jumelles de 11 ans, Kessy et Maylie, Sonny qui a 8 ans, Tony 5 ans et la petite dernière Gina de 15 mois. Prochainement, la famille va une nouvelle fois s’agrandir, car Tiffanie est enceinte de leur 6e enfant. Pour la maman, avoir une famille nombreuse et unie était un rêve. Après une enfance difficile, Tiffanie prend désormais sa revanche sur la vie. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 19.