Familles nombreuses : la vie en XXL - Panique à l'accrobranche pour la famille Cail

C’est les vacances scolaires chez les Cail, alors aujourd’hui, Marie-Caroline et Guillaume emmènent les enfants pour une surprise : une après-midi à l’accrobranche. Mais très vite Ernest est pris de panique et n'arrive plus à avancer. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 89.