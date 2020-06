Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Beaufour

La famille Beaufour s’est donné une mission : prouver qu’on peut être une famille nombreuse ET zéro déchet. Cette famille de 6 enfants âgés de 10 mois à 17 ans a changé de vie il y a 2 ans, en s’installant dans le Gers au cœur de la campagne. Ophélie et Teddy prônent un mode de vie au plus proche de la nature afin de préserver la planète. Grâce à leur potager ils visent l’autosuffisance, le petit dernier ne porte que des couches réutilisables et la maman fabrique elle-même tous ses produits ménagers. Entre poules, chèvres et tous ces enfants qui gambadent dans le jardin, pour eux, le bonheur est dans le pré ! Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.