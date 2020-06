Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Galli

La famille Galli a vécu un incroyable bouleversement avec la naissance de triplés. Déjà parents d’un petit Arthur, Florie et Bastien sont passées d’un enfant à 4 du jour au lendemain : un véritable tsunami ! Pour une maman combative comme Florie, gérer 3 bébés de 18 mois et un grand de 8 ans, c’est un quotidien éprouvant. Mais le jeune couple se donne tous les moyens pour trouver un nouvel équilibre dans cet incroyable tourbillon. Découvrez comment la famille Galli va devoir se réinventer dans un quotidien où le silence n’a jamais sa place. Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.