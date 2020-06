Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Gayat

La famille Gayat ne vous est pas inconnue ? Déjà star sur les réseaux sociaux, cette famille complice de 9 enfants âgés de 3 à 24 ans adore partager sa vie dans les médias. Olivier, le père, peintre en bâtiment, se sacrifie pour sa famille et trouve toujours le temps pour entraîner ses 4 grandes filles dans l’équipe de football. Souk, mère au foyer, s’occupe des plus petits et essaye non sans mal de faire un régime ! Olivia l’ainée des filles, véritable community-manager de la famille fait tout pour attirer toujours plus d’abonnés. Entre humour, grains de folie et projets fous, il se passe toujours quelque chose chez les Gayat. Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.