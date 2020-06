Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Jeanson

Après avoir vécu aux 4 coins du monde, la famille Jeanson est de retour en France avec le projet d’une vie : l’achat d’une maison de famille. Entre les rendez-vous chez le notaire, les cartons, le déménagement, s’occuper de 5 enfants n’est pas toujours de tout repos pour Marie-Alix et Alexandre. Cette famille de militaire tord le cou à tous les clichés : chez eux partage et dialogue sont les maîtres mots pour une éducation réussie. Mayeul, Auxence, Faustine, Victor et Aloys vont vous faire craquer… Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.