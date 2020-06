Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Pellissard

Dans la famille Pellissard, on accueille un bébé presque chaque année ! Déjà parents de 7 enfants âgés de 10 mois à 12 ans, ils préparent l’arrivée du 8ème. Pour Amandine, cette ancienne miss de beauté, rien n’est plus important que de donner la vie et d’offrir le meilleur à ses enfants. Pour s’occuper à plein temps de toute la famille, le couple a décidé d’être parents au foyer. Malgré un budget serré, ils jonglent avec panache entre bons plans et système D. Un accouchement mouvementé, des chamailleries dans la fratrie et une demande en mariage, on ne s’ennuie jamais chez les Pellissard ! Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.