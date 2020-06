Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Reymond

Chez les Reymond, la famille recomposée XXL prend tout son sens. Cindy est une vraie wonderwoman, maman de 9 enfants. Elle a eu les 3 derniers avec Fernand, son mari. Pour elle, ce ne sont pas les enfants qui ont choisi de grandir dans une famille nombreuse, alors elle veut les épargner et se sacrifie toujours pour eux. Résultat, cette super héroïne du quotidien aurait peut-être besoin de souffler un peu. Entre dévotion, surprises et larmes, la famille Reymond va traverser de moments chargés d’émotion. Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.