Familles nombreuses : la vie en XXL - Portrait de la famille Santoro

Dans la famille Santoro, on veut prouver qu’on peut être des jeunes parents et assurer ! Maman à 17 ans pour la première fois, Camille à 27 ans est déjà à la tête d’une tribu de 5 enfants. Avec son mari Nicolas, cette esthéticienne gère ce petit monde d’une main de maître. Mais entre les malicieux jumeaux de 18 mois, Emie, la seule petite fille de la famille, et les 2 plus grands, elle n’a jamais un moment de répit. Ces jeunes parents perfectionnistes vont vivre des mois chargés en événements qui pourraient bien bouleverser leur vie. Ne manquez surtout pas le quotidien de cette famille XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX, à partir du vendredi 10 juillet.