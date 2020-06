Familles nombreuses : la vie en XXL - Premières minutes

Au départ, ils ont eu un 1er enfant, puis un 2ème, puis un 3ème et la famille n’a cessé de s’agrandir, jusqu’à 9 enfants pour certaines familles. Pendant plusieurs mois, 7 familles nombreuses nous ont fait découvrir leur vie hors du commun où les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l’amour… sont XXL. Dans ces familles nombreuses, chaque tâche du quotidien devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses : accouchement, achat d’une maison, demande en mariage, annonce de grossesse. Les émotions sont décuplées à chaque événement ! Partagez le quotidien de ces familles nombreuses où tout se vit en plus grand ! Au fils de semaines, découvrez les familles Santoro, Pellissard, Gayat, Jeanson, Reymond, Galli et Beaufour ! Ne manquez surtout pas le quotidien de ces familles XXL, du lundi au vendredi, à partir du lundi 06 juillet à 17h15 sur TF1. Et, à partir du vendredi 10 juillet, tous les vendredis à 21h05 sur TFX !