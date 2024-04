Familles nombreuses : la vie en XXL - Raoudha est de retour à la maison

Après une opération lourde, la maman Raoudha revient enfin à la maison. Soulagés de son état, et heureux qu'elle soit enfin de retour à la maison, Stéphane et tous les enfants l'accueillent chaleureusement. Malgré la fatigue, la jeune femme est heureuse de retrouver enfin toute sa famille ! Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Episode 27

