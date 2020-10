Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 02 Episode 01

C’est le retour des Familles nombreuses : la vie en XXL !Pour la saison 2, ce docu-réalité suit le quotidien exceptionnel de dix familles nombreuses.Avec ces familles tout est XXL !Pendant plusieurs semaines, découvrez la vie incroyable de 20 parents, 66 enfants de 3 mois à 25 ans, venus de toute la France : de Roubaix, à Brest en passant par Paris et Montpellier…D’une maman infirmière aux urgences au papa peintre en bâtiment, d’un militaire à la mère au foyer. Ils ont tous des vies très différentes mais un vrai point commun : ce sont des familles nombreuses.Dans ces familles nombreuses, chaque tâche du quotidien devient un immense défi avec des chiffres affolants : 2 kilos de pâtes pour un repas, des voitures 9 places, 1 500 euros de budget de course par mois. Les bobos de tous les jours prennent de plus grandes proportions : jalousie dans la fratrie, difficulté scolaire, galère de gardes etc… Comme tous, ces familles ont été éprouvées par la crise sanitaire, et certaines familles doivent affronter des coups durs : fermeture de société, remise en questions. Mais heureusement les grandes étapes de la vie et les joies y sont encore plus intenses : accouchement, déménagement, mariage, annonce de grossesse, changement de vie…Rien ne les arrête, car dans ces familles nombreuses tout est plus grand, tout est XXL, surtout l’amour.Pour cette saison 2, partez à la découverte de cinq nouvelles familles qui vont vous surprendre : - La famille Van Der Auwera : la famille fusionnelle de 11 enfants ;- La famille Dol : maman, notre héroïne ;- La famille Bombele : 7 à la maison ;- La famille Blois : la famille recomposée XXL ;- La famille Gryffon : la tribu s’agrandit.Et retrouverez cinq familles qui vous ont déjà fait vibrer en saison 1 : - La famille Santoro : 5 enfants et des défis ;- La famille Gayat : 45 ans et déjà grands-parents ;- La famille Galli : Arthur, les triplés et le petit dernier ;- La famille Pellissard : 8 enfants et un mariage ;- La famille Jeanson : la famille d’expatriés.Partagez le quotidien de ces familles nombreuses où tout se vit en plus grand !