Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 E03

C’est le retour des Familles nombreuses : la vie en XXL ! Au programme de l'épisode 3 saison 2 : Alex et Amandine annoncent à leurs enfants qu’ils vont se marier ! “Papa et Maman se marient,” exultent les enfants. Ce midi pour la Famille Santoro, c’est fast food ! Les enfants sont heureux de manger un hamburger et des frites. Chez les Beaufour, on prépare son calendrier de l'avent. L’objectif est toujours de générer le moins de déchets possibles. Le coucher chez les Galli est toujours une épreuve. Histoires, câlins… Florie et Bastien ne ménagent pas leurs efforts. La famille Reymond est de sortie ! Au programme : balade et manèges au marché de Noël. Replay de l’émission du Mercredi 28 octobre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi à 17h05 sur TF1.