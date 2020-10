Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 04

C’est le retour des Familles nombreuses : la vie en XXL ! Au programme de l'épisode 4 saison 2 : Les parents Jeanson ont décidé de s’offrir une soirée en tête à tête au restaurant. C’est Mayeul, l’aînée de la fratrie, qui garde ses frères et soeurs. Les parents Pellissard sont en mode petits lutins de Noël ce soir. Chaque année, le Père Noël missionne Amandine et Alex d’emballer les cadeaux et ce n’est pas une mince affaire. Pas moins de 70 paquets au pied du sapin ! La Famille Santoro est aussi en pleine féérie de Noël. Au programme du jour : balade au marché de Noël de Mulhouse. De retour à la maison, il est temps de préparer sa liste de Noël. Florie Galli emmène ses triplés à la bibliothèque pour un atelier lecture. Au menu du dîner chez les Beaufour : hamburger maison ! Replay de l’émission du Jeudi 29 octobre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi à 17h05 sur TF1.