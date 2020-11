Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 11

C’est le retour des Familles nombreuses : la vie en XXL ! Au programme de l'épisode 11 saison 2 : Cette semaine de nouvelles familles arrivent ! La famille Van Der Auwera et leurs 11 enfants ! Une famille avec beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup d'animaux ! La famille Dol portée par la maman héroïne rejoint aussi l’aventure. La maman Ambre est infirmière et pompier volontaire ! Faites connaissance également avec la famille Bombele, les “7 à la maison” avec des parents actifs et modernes ! Les Gayat profitent de leur dimanche en famille. Leur réunion de famille va être accompagnée par une grande annonce d'Olivia ! Elle a préparé un petit jeu pour leur annoncer... Pour les Santoro, c'est le jour de l'ouverture du salon ! Encore un nouveau défi en perspective. Replay de l’émission du lundi 9 novembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi à 17h25 sur TF1.