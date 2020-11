Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 10

C’est le retour des Familles nombreuses : la vie en XXL ! Au programme de l'épisode 10 saison 2 : On continue d’ouvrir les cadeaux de Noël mais où est passé le sapin ? Quand on a une famille nombreuse, on peut parfois compter plus de 70 cadeaux. Sacré Papa Noël ! Pour la Famille Jeanson, c’est au petit matin que les cadeaux de Noël sont déballés sous le sapin. Les Gayat eux, passent à leur deuxième tradition de Noël : les chaussettes ! Qui aura le droit au cadeau le plus insolite ? Replay de l’émission du Vendredi 6 novembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi à 17h25 sur TF1.