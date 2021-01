Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 45

Dans l'épisode 45 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Pour que les enfants dépensent toute leur énergie, les Galli ont prévu une sortie dans une grande aire de jeu ! La maman héroïne des Dol prend un petit peu de temps pour elle. Ambre pense encore à la petite crise de Joaquim de ce matin. Le grand jour est arrivé pour Diana et Clara, la maman et sa fille Blois ont rendez-vous pour faire leur tatouage en commun. Diana a très peur de se faire tatouer. La nouvelle vie des Gryffon plait beaucoup à Damien. Son nouveau travail lui permet d’être présent tous les soirs. Il peut maintenant profiter encore plus de ses enfants et de son rôle de père. Replay de l’émission du Mardi 19 janvier 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.