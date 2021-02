Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 56

Dans l'épisode 56 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : La cérémonie de renouvellement de vœux de mariage approche pour les Gayat. Olivier a récupéré la bague de Souk. Il faut maintenant la cacher pour faire la surprise ! Les Blois ont toujours pour projet de partir en week-end à Paris. Pour augmenter leur budget, ils participent à une braderie. Mais pour Diana et Gérome, se séparer des objets de naissance de Juliette n’est pas facile. Chez les Van Der Auwera, Cindy et Sébastien organisent une surprise sur le thème de Disney aux enfants ! Ils vont en profiter pour annoncer le renouvellement de leurs vœux de mariage. Jenny et Damien ont terminé la chambre du futur bébé Gryffon. Ils sont très contents du résultat. Replay de l’émission du mercredi 03 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.