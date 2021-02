Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 58

Dans l'épisode 58 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : C’est au tour des garçons d’aller essayer des vêtements pour le mariage. Alexandre et Léo sont perdus sans Amandine… Ils décident donc de l’appeler pour qu’elle puisse les aider. Ils arrivent finalement à trouver les costumes parfaits ! Chez les Dol, les enfants préparent Halloween. Ils se déguisent et décorent la maison pour faire la fête ! C’est la veille du renouvellement des vœux de mariage des Gayat. Le Wedding-planner vient pour préparer la décoration dans le jardin. Les enfants participent aussi à la préparation de ce grand évènement ! Comment vont réagir Olivier et Souk ? Replay de l’émission du lundi 09 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.