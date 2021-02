Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 59

Dans l'épisode 59 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : C’est le grand jour chez les Gayat ! Aujourd'hui Olivier et Souk vont renouveler leurs vœux de mariage. Ils découvrent la décoration que les enfants ont préparé. Les enfants ont encore beaucoup de choses à installer. Chez les Dol, c’est Halloween qu’on fête ! Sébastien et Cindy proposent aux enfants de construire un enclos pour les chèvres. Ils travaillent dans la bonne humeur et en famille. Après l'enclos, les Van Der Auwera commencent les décorations de Noël. Le temps passe plus vite en famille ! Dans quelques semaines, Jenny va accoucher. Les Gryffon préparent le sac de maternité. Replay de l’émission du mardi 09 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.