Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 60

Dans l'épisode 60 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Après une nouvelle dispute, la maman d’Amandine ne veut plus venir au mariage. Les Pellissard sont tristes car cela remet toute l’organisation en question. Chez les Santoro, Camille aide les enfants pour faire les devoirs. Toute seule, elle a dû mal à tenir les jumeaux et les devoirs en même temps. Les Dol préparent une séquence nostalgie avec les enfants. Ils vont regarder les photos de grossesse d’Ambre pour tous les enfants. En voyant ces photos, Ambre et Alexandre ont des envies d’un nouvel enfant. Après les décorations de Noël, les Van Der Auwera préparent leurs listes de cadeaux de Noël. Replay de l’émission du mercredi 10 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.