Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 61

Dans l'épisode 61 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Jeanson ont une grande nouvelle à annoncer à leurs enfants. Le déménagement qui était prévu sera décalé à l’année prochaine. Ils vont pouvoir passer plus de temps en France et continuer de se créer des souvenirs. Les économies augmentent chez les Blois ! Petit à petit, l’objectif des 1000 € pour le week-end à Paris est rempli. La première visite vers la capitale fait énormément plaisir aux enfants. Mamie Jo est de retour chez les Santoro. Elle vient à la rescousse de Camille et Nicolas. Alexandre organise un week-end en amoureux pour faire une surprise à Ambre. Il veut absolument lui faire plaisir. Replay de l’émission du jeudi 11 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.